Жителей Подмосковья призвали не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами

В прокуратуре Московской области призвали жителей не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами. В марте в поселке Октябрьский из окна квартиры на втором этаже выпал 2-летний мальчик. Ребенок выжил, но получил травмы.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в Люберецкой городской прокуратуры», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что подобные трагедии происходят ежегодно. Важно помнить, что дети не осознают опасности и что москитные сетки не защищают от падения. Даже если окно открыто «на проветривание», ребенок может его открыть шире и выпасть.

Жителей призвали установить на окна специальные блокираторы, убрать от подоконников мебель, а также объяснить детям, почему подходить к окну опасно.

