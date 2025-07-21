Жителей Подмосковья призвали не трогать подрастающих ежат

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили о подрастающих ежатах, которых можно встретить в парках и лесопарках региона.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье обитают ежи двух видов: обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Они обитают в лесах, на полях, в кустарниках и в парках.

При встрече с ежами не следует брать их в руки и пытаться погладить. Почувствовав угрозу, зверьки могут поранить иголками или укусить. При встрече с раненым животным следует сообщить об этом в службу «112».

Ранее в министерстве предупредили жителей о том, что на территории региона активизировались шершни.