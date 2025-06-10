Минэкологии Подмосковья: в области активизировались шершни

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей региона о шершнях, которые активизировались с наступлением тепла.

Гнезда шершней можно обнаружить на даче, а сами насекомые могут проникать в жилые помещения. Для гнездования они выбирают заброшенные строения и укромные места — под карнизами и крышами, на балконах и чердаках. Самостоятельно уничтожать гнезда не стоит — лучше вызвать для этого специалистов из службы дезинсекции.

При встрече с шершнем следует соблюдать правила безопасности. Насекомое может вести себя агрессивно в случае угрозы себе или гнезду. Не следует совершать резкие движения и размахивать руками. Необходимо спокойно отойти в сторону.

Укусы шершней болезненные, но обычно не опасные для жизни. Однако, при наличии аллергии следует быть особенно осторожными.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину, которая чуть не умерла от укуса пчелы.