Жителей Подмосковья призвали не трогать слетков

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей региона не трогать слетков. В ведомстве отметили, что в связи с аномально теплой зимой в регионе уже началось гнездование птиц.

Так, в области уже замечены гнездующиеся совы. Это говорит о том, что в ближайшее время можно ожидать появления слетков. Такие птенцы еще не умеют летать и нередко выпадают из гнезд.

Слетков ни в коем случае нельзя забирать домой. Лучше вообще не трогать их руками: родители сами заберут их. Помочь птенцу можно только в одном случае — если он находится возле дороги. В такой ситуации следует аккуратно взять его, воспользовавшись тканью, и отсадить на небольшое расстояние.

На территории региона обитают ушастые совы, мохноногие сычи, воробьиные сычики, серые неясыти, филины, домовые сычи, сплюшки. Многие из них занесены в Красную книгу Подмосковья.