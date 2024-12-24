Жителей Подмосковья призвали не выходить на лед водоемов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей региона о том, что на фоне перепадов температуры лед на водоемах региона стал опасно тонким и рыхлым, хотя и выглядит прочным.

По словам замначальника ведомства Сергея Щетинина, из-за перепадов температуры воздуха и стоков толщина льда неоднородна, а его прочность снизилась на 25%. Сейчас кататься на коньках или бурить лунки для ловли рыбы смертельно опасно.

После обильного снегопада лед также припорошило снегом. Он замаскировал полыньи и глубокие трещины. Кроме того, под слоем снега лед стал рыхлым и тонким, поэтому он может легко проломиться.