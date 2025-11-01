Жителей Подмосковья призвали поддержать представителя региона на конкурсе «Народный участковый»

Стартовал третий этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Он будет проходить до 10 ноября, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В этом году представителем Подмосковья на конкурсе стал участковый уполномоченный отдела полиции микрорайона Павшино УМВД России по городскому округу Красногорск — капитан полиции Олег Лазутин.

Поддержать полицейского, отдав за него свой голос, можно на этом сайте. Итоги конкурса подведут в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды судебным приставам региона.