Вкусная черешня: садовод Туманов назвал три признака идеальной ягоды

Прилавки ломятся от оранжевой, желтой, черной черешни. Но как не промахнуться и выбрать действительно сладкую, а не водянистую или испорченную? Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов раскрыл простую формулу идеальной ягоды. Главное — смотреть не только на цвет плода, но и на плодоножку. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Андрей Туманов объяснил, что первое правило — визуальный осмотр. Хорошая черешня должна быть чистой, без трещин и вмятин. Вялая, мягкая ягода — уже несвежая. Ее брать не стоит. А вот упругая, блестящая — то что надо. Второй секрет — плодоножка. Если она зеленая — черешню сорвали недавно. Коричневая, засохшая ножка выдаёт залежалый товар, который, скорее всего, подпортился.

Самый верный метод, по словам Туманова, — это дегустация. Не стесняйтесь попросить продавца разрешить попробовать одну ягоду. На рынке или в магазине это нормально. Носите с собой маленькую бутылку воды, чтобы ополоснуть плод. На глаз определить наличие пестицидов или нитратов невозможно, поэтому покупайте черешню только в местах санкционированной торговли, где товар проходит контроль.

В итоге: смотрим на упругость, отсутствие трещин и зеленый хвостик. Пробуем. И только потом покупаем. Не стесняйтесь быть придирчивыми — летняя ягода стоит того, чтобы выбрать самую сладкую. Иначе рискуете принести домой безвкусную массу, которую придется выкинуть. А полезных веществ в такой — ноль.

Ранее стало известно, как любимый утренний ритуал разрушает слизистую оболочку желудка.