Чудо на развалинах: в Рязани спасатели нашли живую собаку спустя 10 дней после удара БПЛА

Две с лишним недели назад в Рязани дрон разрушил жилой дом. В суматохе люди не заметили, что в квартире осталась собака. И только через десять дней, когда строительные завалы начали разбирать, из-под обломков донесся слабый лай. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, проникли в руины и вытащили четвероногую Алю. Об этом сообщает Lenta.ru.

История чудесного спасения появилась в соцсетях. Медицинский спасательный отряд РязГМУ Salus имени Васильева рассказал: 25 мая к ним обратились родственники хозяев квартиры. Из разрушенного здания слышался лай. Собака по кличке Аля провела взаперти без воды и еды целых десять дней. Как она выжила — загадка. Возможно, лизала конденсат на стенах.

Добраться до животного было смертельно опасно. Квартира висела в руинах, прохода не было. Спасатели надели альпинистское снаряжение, залезли на балкон и через него пробрались внутрь. Операция заняла несколько часов. В итоге Алю вытащили живую, хотя и истощенную. Тут же передали родственникам хозяев, а те отвезли ее в ветклинику. Сейчас за состоянием собаки наблюдают врачи. Шансы на полное восстановление высокие.

