Новодевичье кладбище, основанное в 16 веке для монахинь, давно превратилось в элитный некрополь для князей, а затем и для первых лиц государства. Традицию хоронить лидеров у стен древнего монастыря заложил Никита Хрущев. Корреспонденты KP.RU прошли по аллеям, чтобы выяснить, какие необычные дары оставляют на могилах вождей и как памятники отражают противоречивые характеры их владельцев.

Никита Хрущев: черное и белое с кукурузным акцентом

Единственный советский лидер, покинувший пост при жизни, же и стал первым «отказником» от кремлевской стены. К моменту смерти в 1971 году он находился в опале, поэтому упокоился на Новодевичьем. Памятник на его могиле — отдельная история. Родственники рискнули заказать работу Эрнсту Неизвестному — тому самому скульптору, которого Хрущев когда-то разнес в пух и прах на выставке авангардистов. Мастер создал монумент из черного гранита и белого мрамора, символически разделив темные и светлые стороны натуры политика. В центре — узнаваемая улыбающаяся голова.

Смотрители кладбища рассказывают, что посетители до сих пор обыгрывают главную сельхозкампанию эпохи: «На могиле Хрущева кто-то часто оставляет початки кукурузы или банки консервированной».

Это дань памяти программе 1955 года, когда под «царицу полей» велели отдать в десять раз больше площадей.

Михаил Горбачев: два «Г» без монумента

Первый и последний президент СССР ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя минимум пафоса на погосте. На его могиле до сих пор нет полноценного памятника — лишь скромная плита с фамилией «Горбачевы». Единственная скульптура, которая там есть — скорбная девушка, появившаяся задолго до смерти политика. Ее установили над прахом его супруги Раисы Максимовны, ушедшей в 1999-м. Лаконичность участка резко контрастирует с масштабом перестройки и гласности, которые Горбачев запустил в середине 80-х. Антиалкогольная кампания, к слову, привела к неожиданному последствию: дефицит водки породил подпольные заводы и моду на аптечные настойки.

Борис Ельцин: «устал, ухожу» и развевающийся триколор

Первый президент России, чья знаменитая фраза из новогоднего обращения стала символом эпохи, покоится под новаторским памятником. Вместо строгого обелиска — массивное полотнище российского флага, выполненное из камня. Династия уральского прораба, начавшаяся с вступления в КПСС в 1961-м, завершилась отставкой 31 декабря 1999-го по состоянию здоровья. Как отмечали тогда политологи, тот период запомнился обнищанием населения и приватизацией.

Виктор Черномырдин: народная мудрость в граните

Бывший премьер, подаривший русскому языку десятки афоризмов («хотели как лучше», «хуже водки лучше нет»), похоронен не с партийной символикой, а со строгим православным крестом. Хотя членом КПСС он был три десятилетия. Путь слесаря с оренбургского завода до посла на Украине прервался в 2010 году из-за онкологии. Он лежит рядом с супругой Валентиной, которая ушла на полгода раньше.

Владимир Жириновский: вечный оратор и цветочный рекордсмен

Самый громкий политик, ни разу не ставший президентом (максимум — 9,5% в 2008-м), но запомнившийся экспрессией. На Новодевичьем его памятник выглядит как трибуна: вождь ЛДПР застыл в полный рост, готовый вещать. Могила тонет в цветах — их приносят даже спустя два года после смерти от последствий коронавируса. Сбывается его же пророческая фраза, высеченная на камне:

Слова на памятнике: »…Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Ученые поясняют «дар предсказания» Жириновского (пользовавшиеся популярностью ролики про Украину и Ближний Восток) аналитическим складом ума, а не мистикой.

