Жителей Подмосковья призвали пока не ездить на мотоциклах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей и гостей региона пока не ездить на мотоциклах. В ведомстве подчеркнули, что официально мотосезон еще не начался.

Как отметили в министерстве, пока в регионе не установилась постоянная температура. Из-за температурных перепадов в ночные и утренние часы на дорогах вероятна гололедица, поэтому кататься на мотоциклах сейчас крайне опасно.

«Поэтому лучше пока не спешить ездить на мотоцикле, а подготовить его к началу сезона и освежить навыки вождения», - призвали в Минтрансе региона.

Кроме того, жителям напомнили о том, что в прошлом году в регионе фиксировались дорожные аварии с участием питбайков, мопедов и скутеров, которыми управляли несовершеннолетние.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе стартовала четвертая очередь реконструкции Каширского шоссе.