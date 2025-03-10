Жителей Подмосковья призвали пока не ездить на мотоциклах
Минтранс Подмосковья: мотосезон еще не начался
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей и гостей региона пока не ездить на мотоциклах. В ведомстве подчеркнули, что официально мотосезон еще не начался.
Как отметили в министерстве, пока в регионе не установилась постоянная температура. Из-за температурных перепадов в ночные и утренние часы на дорогах вероятна гололедица, поэтому кататься на мотоциклах сейчас крайне опасно.
«Поэтому лучше пока не спешить ездить на мотоцикле, а подготовить его к началу сезона и освежить навыки вождения», - призвали в Минтрансе региона.
Кроме того, жителям напомнили о том, что в прошлом году в регионе фиксировались дорожные аварии с участием питбайков, мопедов и скутеров, которыми управляли несовершеннолетние.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе стартовала четвертая очередь реконструкции Каширского шоссе.