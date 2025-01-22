Жителей Подмосковья призвали поучаствовать в конкурсе от Приокско-Террасного заповедника

Жителей Подмосковья призвали принять участие в конкурсе «Заповедник сквозь года», который организовал Приокско-Террасный биосферный заповедник. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Конкурс приурочен к 80-летию заповедника, которое будет отмечаться 19 июня. Его цель — сохранить историю учреждения и взглянуть на заповедник глазами посетителей.

В рамках конкурса предлагается прислать фотографии заповедника — черно-белые и цветные, сделанные в XX веке на пленочные фотоаппараты; снимки, сделанные в XXI веке на цифровые камеры; автопортреты. Также все желающие могут написать эссе на тему «Как я побывал в заповеднике». Победителей определят в четырех номинациях: «Ретро фото», «Современное фото», «Селфи» и «Эссе».

К участию приглашаются жители в возрасте от 14 лет. Подать заявку можно до 23 марта. Для этого нужно зарегистрировать свою работу на сайте заповедника. С 24 марта по 2 апреля пройдет открытое онлайн-голосование на «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса опубликуют 4 апреля.