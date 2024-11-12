Жителей Подмосковья призвали позаботиться о птицах зимой

В Министерстве экологии и природопользования Московской области в Синичкин день, который отмечается 12 ноября, призвали позаботиться о птицах зимой.

В рамках праздника предлагается проявить заботу о тех пернатых, которые будут зимовать в регионе. Это синицы, снегири, щеглы, свиристели, а также утки.

Согласно народным приметам, к 12 ноября синицы, чувствуя приближение морозов, перебирались из лесов поближе к человеку в ожидании помощи. В этот день принято развешивать кормушки и начинать подкормку птиц.

Следует помнить, что подкармливать птиц можно несолеными и нежареными подсолнечными семечками, а также несоленым салом. Крупные куски хлеба и остатки домашней еды в кормушку лучше не класть.