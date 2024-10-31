Жителей Подмосковья призвали проверять автомобили на наличие котов, греющихся под капотом

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали автовладельцев проверять машины на наличие котов, греющихся под капотом. С наступлением осени многие бездомные животные в поисках теплого места для сна забираются в моторные отсеки автомобилей.

Под капотом или в моторном отсеке кот может получить травмы и ожоги. Кроме того, маленькие котята во время игры могут повредить датчики или провода.

Автовладельцам посоветовали не оставлять машины с работающими двигателями без присмотра. Перед каждой поездкой следует проверять место под капотом. Также можно установить на авто защитную сетку.

Если вы заметили животное под капотом своей машины, нужно аккуратно вытащить его и отнести в безопасное место. Если кот замечен под капотом чужого авто, следует дождаться водителя или оставить ему записку.