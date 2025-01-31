Жителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в связи с ухудшением погоды
В Минтрансе Подмосковья предупредили об ухудшении погоды
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей региона соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погоды.
Согласно прогнозу, в ночь на 1 февраля в Подмосковье ожидаются дожди. Вероятен даже ливень. После этого в регионе выпадет снег. На фоне снижения температуры воздуха возможна гололедица.
Автовладельцев призвали строго соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, избегать резких маневров, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
Пешеходов призвали переходить дорогу только в специально оборудованных для этого местах. В вечернее время следует использовать световозвращатели.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев отметил важность четкого алгоритма устранения аварий на линиях освещения на дорогах.