Огурцы и помидоры резко упали в цене: что происходит на продовольственном рынке

Статистика показала заметное удешевление овощей в России, при этом часть продуктов, напротив, подорожала. Об этом mk.ru сообщает со ссылкой на данные Росстата.

Снижение цен на овощи

По данным статистического ведомства, сильнее всего за последний месяц подешевели огурцы и помидоры. Их стоимость снизилась более чем на четверть, что стало самым заметным изменением среди продуктов питания. Также снизились цены на перец.

Динамика по другим продуктам

Фрукты также стали доступнее, однако снижение оказалось менее значительным. В то же время ряд овощей, включая капусту и лук, продемонстрировали рост стоимости.

Общая ситуация на рынке

Незначительные изменения зафиксированы в мясном и рыбном сегментах. Эксперты связывают снижение цен на овощи с сезонным увеличением поставок продукции открытого грунта.