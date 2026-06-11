Камера сняла, как машина в Новосибирске превращается в груду стекла: все случилось из-за женщины

В Новосибирске неизвестная женщина устроила погром автомобиля на парковке, разбив стекла и кузовные элементы.

В Новосибирске на улице Высоцкого произошел инцидент с повреждением легкового автомобиля на стоянке. По данным телеграм-канала Mash Siberia, женщина с битой нанесла удары по припаркованной машине, повредив лобовое стекло, фары, капот и двери, передает Газета.ру.

Происшествие попало на запись уличной камеры. На кадрах видно, как женщина методично бьет автомобиль, после чего к месту подходит владелец транспортного средства. Сообщается, что находившийся рядом мужчина пообещал компенсировать причиненный ущерб. Причины конфликта не раскрываются.

Ранее в Челябинске на фоне дорожного спора произошел тяжелый инцидент, в ходе которого один из участников получил серьезные травмы головы.