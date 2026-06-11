«Оренбург» расстался с одним из лидеров

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил о расставании с полузащитником Эмирджаном Гюрлюком. У 22-летнего турецкого футболиста истек срок контракта с уральским клубом.

Гюрлюк провел в «Оренбурге» три сезона. Футболист перешел в российский клуб из «Алтынорду», который получил компенсацию за игрока в размере €1,2 млн. Ровно в такую сумме портал Transfermarkt оценивает Гюрлюка сейчас.

В общей сложности техничный вингер провел за «Оренбург» 80 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь ассистов.

По информации турецких СМИ, Гюрлюк может продолжить карьеру на родине — в «Коджалиэспоре».

Ранее стало известно, что 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов получил конкретные предложения от клубов из Италии и Франции, но армейцы отказались продавать игрока в летнее трансферное окно.