Про кино, музыку и Донбасс: Глеб Калюжный ответил на вопросы подмосковной молодежи

В Красногорске дали старт IV сезону просветительского проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», который курирует Министерство информации и молодежной политики Московской области. Эта площадка, появившаяся в 2023 году, превратилась в значимое пространство для диалога молодежи с лидерами мнений.

На этот раз перед аудиторией выступил артист и музыкант Глеб Калюжный. Паблик‐ток, прошедший в рамках национального проекта «Молодежь и дети», собрал тысячу молодых людей: среди них были школьники, студенты, волонтеры и активисты из разных уголков Подмосковья. Ребята получили возможность задать личные вопросы, высказать свою позицию и получить искренние ответы. Именно в такой непринужденной атмосфере молодежь может узнать новое о самых разных направлениях: от тонкостей кинопроизводства и журналистики до сложных вопросов геополитики и защиты информационного пространства.

В ходе встречи молодые люди активно спрашивали, как отыскать собственный творческий почерк, преодолеть страх сцены и начать заниматься музыкой без специального диплома. Постепенно разговор вышел на более глубокие темы — о поиске своего призвания, преодолении неудач и умении отличать мимолетное увлечение от настоящего дела жизни.

По отзывам участников, встреча превзошла ожидания: многие приходили ради рассказов о кино, а уходили с размышлениями о личной ответственности и сути патриотизма. Слушатели особенно отметили, что артист не прятался за шаблонными фразами, открыто отвечал на непростые вопросы, а его слова о любви к Родине звучали как глубоко личное убеждение.

Отметим, что за время существования проекта его мероприятия посетили свыше 13 тыс. молодых жителей региона. В числе спикеров прошлых сезонов — официальный представитель МИД России Мария Захарова, блогер и публицист Дмитрий Пучков, музыкант ST, военно-политический обозреватель Даниил Безсонов, вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов и другие заметные фигуры.

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