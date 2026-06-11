Орангутан Лиза больше не прячется: как изменились привычки зверей в новом зоопарке

За год, прошедший с момента переезда Пермского зоопарка на новую территорию, его обитатели окончательно привыкли к своим жилищам. В министерстве культуры рассказали, что животные успешно прошли адаптацию и теперь чувствуют себя в вольерах комфортно, сообщил properm.ru.

По информации издания, особое внимание привлекла орангутан Лиза. В отличие от многих сородичей, она предпочитает не прятаться в укрытиях, а гулять на свежем воздухе.

В зоопарке рассказали, что виды животных, которые хорошо переносят местные климатические условия, за осень и зиму окончательно освоились на новых территориях и уже начинают считать свои вольеры родным домом.

«Это заметно, так как у обитателей появились излюбленные места, например, у снежных барсов Кунгура и Юнгура это — дальний угол уличного вольера, где братья предпочитают отдыхать», — говорят сотрудники Пермского зоопарка.

По данным сотрудников зоопарка, теплолюбивые обитатели Пермского зоопарка за прошедшее время тоже привыкли к зимним вольерам и теперь активно начинают осваивать уличные пространства. Орангутан Лиза, которая раньше почти все время пряталась в укрытии, сейчас предпочитает находиться на свежем воздухе. Посетители могут увидеть ее в центральной части зоопарка — в тематической зоне «Тропический рай и страна обезьян».

Как и все ее сородичи, Лиза любит укрываться пледами. Чтобы разглядеть ее в просторном вольере, нужно проявить наблюдательность. То же касается и других питомцев зоопарка: у каждого из них свои повадки и привычки.

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