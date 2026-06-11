Расправа в гаражном кооперативе: как спустя 24 года нашли убийцу изнасилованной женщины

Житель Новокузнецка понес наказание за жестокую расправу над женщиной, совершенную в гаражном кооперативе. Раскрыть преступление спустя долгие годы помогла современная генетическая экспертиза, а также следы, оставленные злоумышленником на личных вещах погибшей, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, в Кемеровском областном суде вынесли приговор мужчине, признанному виновным в особо тяжком преступлении, датированном январем 2002 года. Фигурант дела, который и прежде привлекался к уголовной ответственности, оказался жителем Новокузнецка. Его признали виновным в убийстве, сопряженном с сексуальным насилием.

По информации издания, трагедия разыгралась в городе Гурьевске. На территории одного из гаражных массивов преступник напал на 35-летнюю женщину. Он изнасиловал ее, а затем принялся жестоко избивать. Удары руками и ногами пришлись по голове и лицу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а убийца скрылся.

По данным издания, долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако современные методы криминалистики, включая генетическую экспертизу, позволили выйти на след злоумышленника. Суд назначил ему наказание, соответствующее тяжести содеянного.

«В ходе планомерной работы по уголовным делам о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователи во взаимодействии с отделом криминалистики следственного управления и сотрудниками полиции продолжили работу по сбору доказательственной базы, вернулись к допросам косвенных свидетелей совершенного преступления, исследованию доказательств», – рассказали в СУ СК по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию пасынка российского музыканта Стаса Намина.