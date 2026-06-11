«Под видом школьницы он разрушал жизни подростков в интернете»: чудовищная история из Омской области

Житель Омской области получил длительный срок за действия в отношении несовершеннолетних через интернет и угрозы публикации личных материалов. Об этом сообщает управление СК РФ по региону, передает Газета.ру.

Схема действий в сети

Согласно материалам дела, мужчина создавал фейковый профиль в социальных сетях и выдавал себя за несовершеннолетнюю девочку. Через переписку он входил в доверие к школьницам и получал от них личные материалы интимного характера.

Угрозы и преступные действия

После получения данных он начинал шантажировать потерпевших, угрожая распространением информации в интернете. Под давлением страха несовершеннолетние становились жертвами противоправных действий.

Итоги расследования и приговор

О ситуации стало известно после обращения родственников одной из пострадавших. В ходе следственных действий были обнаружены материалы с участием несовершеннолетних. Суд назначил обвиняемому 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить компенсации.