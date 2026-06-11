«Вова мне очень помогал»: жена звезды «Реальных пацанов» раскрыла секрет стройности после третьих родов

Супруга актера и певца, звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова Александра — многодетная мама, которая может похвастаться стройной фигурой. При этом она не сидит на строгих диетах и не изнуряет себя тренировками. О своем образе жизни и восстановлении после третьих родов она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Владимир и Александра Селивановы воспитывают четверых детей: сына Даниила и дочь Софию от первого брака Александры, дочь Еву от прошлого брака Владимира, а также общего сына Кирилла, который родился в ноябре 2025 года.

По словам супруги артиста, процесс восстановления после третьих родов прошел быстро не за счет ограничений, а благодаря сбалансированному питанию.

«Особых трудностей не возникло. За все три беременности я не набирала больше 10-11 кг. И все потому, что всегда внимательно относилась к своему питанию: не „ела за двоих“, а следила за балансом — включала в меню больше клетчатки и белка, пила полтора литра воды в день», — рассказала она.

Кроме того, будущая мама регулярно контролировала показатели здоровья, следила за уровнем железа и витамина D и своевременно проходила обследования.

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Правила, которые помогают поддерживать фигуру

Супруга Селиванова уверена, что красивое тело — это результат дисциплины и сбалансированного питания.

«Чем разнообразнее и полезнее меню, тем лучше качество тела. Я стараюсь не употреблять углеводы после 18:00 и никогда не пропускаю обед. Это один из самых важных приемов пищи за день», — объяснила она.

Когда можно возвращаться к тренировкам после родов

Физическую активность молодая мама начала вводить постепенно и только после консультации со специалистом. Примерно через месяц после родов в ее распорядке появились домашняя йога и упражнения с фитнес-резинками. Позже, когда врач разрешил увеличивать нагрузку, она добавила тренировки с небольшими весами.

Почему поддержка мужа после родов так важна

Александра призналась, что появление детей сделало их отношения более крепкими и осознанными. Она рассказала, что один из главных секретов семейной гармонии — умение регулярно проводить время вдвоем.

«Когда мы улетаем в отпуск без детей, то как будто заново перезагружаемся и наслаждаемся обществом друг друга. Мы никогда не замыкаемся в себе. Наоборот, стараемся быть ближе друг к другу, разговаривать и напоминать себе, что мы семья и вместе справимся с любыми трудностями», — поделилась Александра.

Особенно тепло супруга актера вспоминает первые недели после рождения малыша. По ее словам, Владимир Селиванов активно участвовал в уходе за сыном с первых дней жизни.

«Вова мне очень помогал. Когда у Кирюши были колики, он мог по полтора часа носить его на руках ночью, пока я спала. Это настоящая командная работа», — рассказала она.

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