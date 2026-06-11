Встреча Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера: приведет ли июнь к разморозке российских активов

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Дмитриев заявил, что они находятся в «постоянном контакте» и «ожидают, что что-то в итоге произойдет». Директор Института Европы РАН Алексей Громыко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил, приведут ли переговоры к разморозке экономический отношений между Россией и Штатами.

Кирилл Дмитриев, комментируя предстоящую встречу, был сдержан: «Мы не хотим давать четкие временные рамки. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне».

По мнению политолога Алексея Громыко, надеяться на прорыв в экономике до урегулирования украинского кризиса не стоит.

«Пока что встреча не может привести к четким договоренностям, к решениям. Только к декларациям. Пока ключевые военно-политические вопросы не решены, никакого существенного сдвига в экономической сфере не будет», — заявил эксперт.

Он подчеркнул: американцы жестко привязывали смягчение экономического давления к урегулированию ситуации на Украине, тогда как Россия была готова обсуждать проекты, но не в обмен на уступки в рамках кризиса.

«Они понимают, что у нас есть свои принципы. Дело здесь будет не в экономических привлекательных предложениях. Сначала будут идти соображения политики, и только затем — какие-то взаимные проекты в экономической сфере», — пояснил политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что в ходе запланированной на июнь встречи эмиссаров Белого дома и представителей Кремля о разблокировке замороженных западных активов речь пока не идет — для этого необходимо сначала решить ключевые военно-политические вопросы.

Если же политические противоречия будут сняты, то, по прогнозу Громыко, первыми в игру вступят американские энергетические гиганты.

«Крупнейшие американские компании заинтересованы в продолжении работы на нашем шельфе. Американский бизнес проявлял интерес к схемам в отношении возобновления „Северного потока“», — отметил эксперт.

Тем временем отказы от поставок оружия Киеву становятся системой: США уже отказали в Patriot под лозунгом «нужно самим», а европейские союзники все чаще говорят, что Украине нужны не ракеты, а живые солдаты.