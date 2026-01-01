Жители Дубны создали новогоднюю песню, посвященную родному городу

Жители Дубны записали новогоднюю песню, посвященную родному городу. Композиция была создана местными музыкантами и IT-специалистами Романом и Антоном Щегловыми с помощью искусственного интеллекта.

Идея о создании песни появилась у братьев Щегловых в начале декабря во время семейной прогулки. По их словам, момент совпал с началом украшения города и появлением новой «сказочной локации» на Центральной улице, которая была благоустроена в рамках проекта губернатора Московской области.

Новогодняя песня о Дубне уже доступна в сети и становится частью праздничной атмосферы города. Ее уже включили на городском катке с искусственным льдом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется запустить еще 30 проектов с использованием нейросетей.