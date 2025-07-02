Жители Химок ко Дню ветеранов боевых действий собрали гумпомощь для участников СВО

«Эта акция — наш вклад в общее дело поддержки защитников Отечества. Каждая отправленная аптечка может спасти жизнь бойцу. Особенно символично, что помощь собираем в преддверии Дня ветеранов — это наш способ сказать спасибо всем, кто защищает страну», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.