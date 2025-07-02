Жители Химок ко Дню ветеранов боевых действий собрали гумпомощь для участников СВО
Жители Химок собрали гумпомощь для участников СВО
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Ко Дню ветеранов боевых действий общественная приемная партии «Единая Россия» и активисты Химок организовала сбор гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Так, в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» им удалось собрать 50 кг медикаментов и индивидуальных аптечек. Их доставят на передовую авто-волонтер Екатерина. Участниками сбора также стали депутаты Юлия Мамай и Владимир Суслов.
«Эта акция — наш вклад в общее дело поддержки защитников Отечества. Каждая отправленная аптечка может спасти жизнь бойцу. Особенно символично, что помощь собираем в преддверии Дня ветеранов — это наш способ сказать спасибо всем, кто защищает страну», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.
Куратор партийного проекта, член местного политического совета Ирина Жданкина уточнила, партия регулярно организует гуманитарные акции в поддержку участников СВО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.