Жители Химок отметили годовщину учреждения полководческих орденов

В Химках в дошкольном отделении «Аюшка» лицея № 12 прошло патриотическое мероприятие, приуроченное к годовщине учреждения орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского — высших наград времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

«29 июля 1942 года были учреждены три полководческих ордена — Суворова, Кутузова и Александра Невского. <…> собравшимся рассказали о значении этих наград, их истории и выдающихся полководцах», — поделилась депутат, директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что патриотическую программу реализуют в округе второй год, в рамках нее химчане активно посещают всевозможные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.