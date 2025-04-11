Жители Химок отметят День космонавтики

В пятницу, 11 апреля, в Химках проведут патриотическое мероприятие ко Дню космонавтики, оно пройдет в библиотеке № 7 в Подрезково, в рамках него жители узнают об освоении космоса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.