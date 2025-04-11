Жители Химок отметят День космонавтики
Мероприятие ко Дню космонавтики проведут в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В пятницу, 11 апреля, в Химках проведут патриотическое мероприятие ко Дню космонавтики, оно пройдет в библиотеке № 7 в Подрезково, в рамках него жители узнают об освоении космоса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Для Химок День космонавтики — особенный праздник. В нашем округе работают ведущие предприятия ракетно-космической отрасли. И очень важно, чтобы молодые специалисты знали о возможностях, которые перед ними открываются», — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.
Участие в мероприятии примут в том числе ветераны боевых действий и депутаты округа, его проведут в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что на химкинских предприятиях создавались двигатели и технологии, которые позволили человеку «покорить просторы космоса».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.