Жители Химок почтили память Героя Советского Союза Владимира Владимирова

В Химках на территории лицея № 10 организовали спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню рождения советского военачальника, лейтенанта, Героя Советского Союза Владимира Владимирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

К мероприятию присоединились ветеран боевых действий, полковник запаса Станислав Синдеев и депутат Артур Каримов. Каримов подчеркнул, что история Владимирова является очень вдохновляющей. Он отметил, что в Химках проводится большая работа по поддержке ветеранов специальной военной операции, химкинское отделение Ассоциации СВО помогает вернувшимся с фронта, в том числе в вопросе трудоустройства.

В рамках мероприятия для участников провели лекцию о боевых заслугах известного военачальника, а также организовали показательные выступления по стрельбе из лука.

«Мы бережно относимся к сохранению памяти о героях, ведь их подвиги — неотъемлемая часть нашей истории и источник силы для будущих поколений. Важно, чтобы молодежь знала и гордилась этими примерами мужества и самоотверженности», — отметила депутат Юлия Мамай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.