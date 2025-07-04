Жители Химок почтили память скульптора Веры Мухиной

В Химках на территории парка «Экоберег» организовали патриотическое мероприятие, приуроченное ко дню рождения скульптора Веры Мухиной — автора памятника «Рабочий и колхозница». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Его посетили местные жители, юные художники и преподаватели Детской школы искусств имени А. Н. Верстовского. С приветственным словом перед ними выступили муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Искусство может воспитывать и формировать правильное отношение к Родине. Вера Мухина создавала образы, которые вдохновляли поколения и остаются символами целых эпох. Пожалуй, именно в искусстве ярче всего проявляется любовь к стране», — сказала Спирина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.