Жители Химок почтили память узников фашистских концлагерей, мероприятие к международному Дню их освобождения провели на базе спортивного комплекса «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках него посетителям рассказали об истории памятной даты и ее значении для России, в качестве спикера выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Мы должны знать и помнить такие важные даты в нашей истории, чтобы подобное никогда не повторялось», — сказала она.

Лекцию провели в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках. Муниципальный депутат Алексей Федоров добавил, что она направлена на воспитание чувства гордости за свою страну и уважения к ее истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.