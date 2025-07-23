Жители Химок почтили память защитников неба Москвы
Память защитников неба Москвы почтили в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в День защитников неба Москвы у памятника «Вечная слава защитникам Родины» организовали торжественный митинг, жителям рассказали, как готовилась оборона, сколько техники и людей было задействовано и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. К нему присоединились муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина. Участникам напомнили, что в июле 1941 года Москва впервые подверглась масштабному авианалету.
«Особое внимание мы уделили роли Химок в обороне Москвы. Наш город находился на одном из рубежей обороны, был стратегически важным и подвергался опасности бомбардировок. Многие химчане ушли на фронт, а те, кто остался, работали на предприятиях, обеспечивавших нужды армии. Их вклад в Победу неоценим», — подчеркнула Каныгина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.