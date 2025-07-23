Жители Химок почтили память защитников неба Москвы

В Химках в День защитников неба Москвы у памятника «Вечная слава защитникам Родины» организовали торжественный митинг, жителям рассказали, как готовилась оборона, сколько техники и людей было задействовано и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.