Жители Химок почтили память защитников Новороссийска соревнованиями по баскетболу
В Химках в спортивном комплексе «Планерная» прошли соревнования по баскетболу, посвященные освобождению Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В мероприятии принял участие депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. В рамках него участникам рассказали о событиях 1943 года.
«В Новороссийске бои шли за каждый метр земли. Турнир напомнил всем нам, что память жива, пока ее передают через подобные мероприятия, спорт и общение», — подчеркнул Владислав Мирзонов.
После исторического экскурса началась игра баскетболистов. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что в округе регулярно проводят мероприятия, открытые уроки, кинопоказы и культурные события.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.