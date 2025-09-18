Жители Химок почтили память защитников Новороссийска соревнованиями по баскетболу

В Химках в спортивном комплексе «Планерная» прошли соревнования по баскетболу, посвященные освобождению Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии принял участие депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. В рамках него участникам рассказали о событиях 1943 года.

«В Новороссийске бои шли за каждый метр земли. Турнир напомнил всем нам, что память жива, пока ее передают через подобные мероприятия, спорт и общение», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

После исторического экскурса началась игра баскетболистов. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что в округе регулярно проводят мероприятия, открытые уроки, кинопоказы и культурные события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.