Жители Химок посетили экскурсию в музее Победы на Поклонной горе
Экскурсию в музее Победы на Поклонной горе провели для жителей Химок
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений» для жителей организовали бесплатную экскурсию в музей Победы на Поклонной горе, перед началом поездки для них в Доме культуры «Контакт» также провели историческую лекцию о первом параде Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В рамках мероприятия перед собравшимся также выступил член химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Владислав Степушин.
«В этом году исполнилось 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В тот знаменательный год, летом 45-го, советские войска провели первый парад на Красной площади. Желаю вам приятной поездки и интересной экскурсии!» — выступила перед горожанами депутат Галина Болотова.
Общественница Ольга Игнатьева добавила, что почти за год реализации патриотической программы в Химках уже провели более 1,2 тыс. мероприятий, включая фестивали, мастер-классы, кинолектории и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.