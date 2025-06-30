Жители Химок посетили экскурсию в музее Победы на Поклонной горе

В Химках в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений» для жителей организовали бесплатную экскурсию в музей Победы на Поклонной горе, перед началом поездки для них в Доме культуры «Контакт» также провели историческую лекцию о первом параде Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.