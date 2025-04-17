Жители Химок посетили патриотическую лекцию об освобождении Тернополя

В Химках на территории школы-интерната «Кадетский корпус» прошла патриотическая лекция, приуроченная ко Дню освобождения города Тернополь советской армией от немецко-фашистских захватчиков, в качестве спикера выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Тернополь в военные годы имел важное стратегическое значение. Для немецких войск город был единственным маршрутом снабжения группы армий «Юг», а для Красной армии открывал дорогу к наступлению на Львов», — подчеркнула Климачева.

Участникам рассказали о битве за Тернополь, об истории события и его влиянии на дальнейший ход войны и не только. Лекцию провели в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках.

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