В Химках на базе лицея № 10 прошло патриотическое мероприятие, посвященное присоединению Астраханского ханства к России в 1556 году, в рамках него химчанам о том, как происходило присоединение и какие выгоды получила Россия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. К нему присоединились почетный гость, ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов и депутат Надежда Смирнова.

«Это мероприятие важно не только с точки зрения спорта, но и как часть воспитательной работы. Присоединение Астраханского ханства к России — ключевое событие нашей истории, которое укрепило государство и расширило его территории», — сказала Смирнова.

В рамках встречи также вручили благодарственные письма для активистов. После нее для школьников организовали спортивные мероприятия. Депутат Артур Каримов подчеркнул важность того, чтобы рассказывать молодому поколению о событиях, которые происходили в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.