Жители Химок посетили творческий вечер, посвященный дню рождения оперной певицы Елены Образцовой

В Химках на территории Центральной детской школы искусств организовали творческий вечер, посвященный 86-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Его устроили в формате музыкально-познавательной встречи.

«Имя Елены Васильевны Образцовой — это не просто часть истории, это знак качества и высочайшего профессионализма. Ее путь вдохновляет уже не одно поколение молодых музыкантов, а ее голос стал вечным символом русской вокальной школы. Сохранение памяти о таких людях — важная часть творческого воспитания», — сказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие провела преподаватель академического вокала Татьяна Духина, под ее руководством учащиеся исполнили вокальные произведения — классические арии и романсы. Кроме того, участникам встречи рассказали о жизни, сценическом пути и педагогической деятельности певицы.

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