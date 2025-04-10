Жители Химок смогут посетить творческий вечер ко Дню космонавтики

В пятницу, 11 апреля, в Химках на территории театра «Наш дом» состоится творческий вечер, посвященный Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках него посетителям расскажут про градообразующие предприятия ракетно-космической отрасли, которые работают в Химках.

«Наша страна первой отправила человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил исторический полет, открыв человечеству дорогу к звездам. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду тысяч ученых, инженеров, рабочих и, конечно, самих космонавтов», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что представители Химок также помогали создавать спутники и другие ключевые элементы российской космической инфраструктуры. Патриотическое мероприятие проведут в рамках масштабной программы, которая уже несколько месяцев реализуется в муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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