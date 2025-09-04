Жители Химок смогут принять участие в командной эстафете

В воскресенье, 7 сентября, в Химках в сквере «Юбилейный» организуют ежегодную командную эстафету «Игрушки», участники которой вместо эстафетных палочек будут передавать друг другу мягкие плюшевые игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Спортсменам предстоит пробежать по очереди 10 кругов вокруг сквера, общая дистанция эстафеты — 15 км.

«Когда мы придумывали эстафету, то встал вопрос, где нам взять эстафетные палочки. Искать или заказывать — это деньги и время. У меня четверо детей и много игрушек. Поэтому было решено взять игрушки. Это оказалось даже весело», — рассказала организатор бегового сообщества в Химках Khimkirunbar Анна Жигулева.

Участниками эстафеты могут стать все желающие, для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+