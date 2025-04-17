Жители Химок смогут принять участие в общеобластном субботнике

В субботу, 19 апреля, в Химках проведут общеобластной субботник, в городе организуют семь точек для уборки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Центральной площадкой мероприятия станет лесополоса у железнодорожной станции «Левобережная». В Старых Химках в порядок приведут территорию Химкинского лесопарка у стадиона «Новатор» и набережную «Васко да Гама», в Подрезково — у дома № 8 на улице Жаринова, в деревне Брехово — в микрорайоне Школьный. Уборка также пройдет на набережной реки Клязьма вблизи деревни Шемякино и в пойме реки Сходня на улице 7-й Гвардейской дивизии.

В сообщении уточнили, что присоединиться к уборке могут все желающие, необходимый инвентарь для уборки им выдадут на месте.

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