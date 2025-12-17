В субботу, 20 декабря, жители Химок смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

«Многие заболевания на ранних этапах протекают без выраженных симптомов, и человек может долго не ощущать изменений в самочувствии. Скрининговые обследования позволяют выявить такие состояния и определить, требуется ли дальнейшее обследование или наблюдение», – подчеркнул главный врач Химкинской областной больницы, депутат Московской областной думы Владислав Миронов.

Диагностика будет доступна для совершеннолетних пациентов. В частности, они смогут обследовать новообразование кожи, органы дыхания и желудочно-кишечного тракта и не только. Для осмотра можно обратиться по адресам: ул. Лавочкина, д. 22, поликлиника № 2 и улица Панфилова, д. 21/2 с паспортом, полисом ОМС, СНИЛС.

