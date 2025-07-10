Жители Химок узнали о первом полете пассажирского самолета Ил-18 на видеолектории

В Химках на базе клуба «Активное долголетие» организовали видеолекторий, посвященный первому полету пассажирского самолёта Ил-18, участниками стали школьники, участники клуба и почетные гости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

«Ил-18 — одна из главных вех отечественной авиации. Это был первый советский пассажирский самолет с турбовинтовыми двигателями, который по уровню комфорта и надежности мог конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Его история — это основа, на которой строится будущее», — подчеркнул депутат Валентин Герасимов.

В рамках встречи участникам рассказали о том, что Ил-18 был построен под руководством советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула важность сохранения памяти о таких достижениях. На мероприятии также выступил заслуженный летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.