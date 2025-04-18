Жители Химок узнали об истории освобождения городов Крыма в Великую Отечественную войну

В Химках на базе Дома юного техника «Интеграл» прошло патриотическое мероприятие, приуроченное к годовщине освобождения Феодосии, Симферополя и Евпатории от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи участникам рассказали о наступательной операции советской армии, которую провели для освобождения Крыма.

«События, произошедшие в контексте Великой Отечественной войны, находят определенные параллели со специальной военной операцией. В 1944 году, как и сегодня, Крымский полуостров имеет исключительное стратегическое значение», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Мероприятие прошло под лозунгом «Успех V единстве поколений» в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Муниципальный депутат Галина Болотова добавила, что в округе провели более 1 тыс. мероприятий с начала июля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.