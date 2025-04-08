Жители Химок узнали об истории учреждения высших наград СССР

В Химках на территории гимназии № 23 провели урок, в рамках которого жителям рассказали об истории учреждения высших наград СССР — орденов Ленина и Красной Звезды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В качестве спикера перед участниками мероприятия выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Орденом Ленина отмечались выдающиеся заслуги перед Родиной в сферах труда, науки и защиты Отечества. В то же время Красная Звезда вручалась за преданность военной службе и вклад в укрепление безопасности страны», — рассказала она.

Помимо этого, жители округа познакомились с уникальными фотографиями и видеоматериалами, посвященными наградам, узнали об известных личностях, которые были удостоены их.

Депутат Совета депутатов Руслан Шаипов подчеркнул, что подобные уроки позволяют воспитать молодое поколение и понять значимость исторических событий. Муниципальный депутат Алексей Федоров добавил, с начала июля 2024 года химчане стали участниками более 1 тыс. историко-патриотических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.