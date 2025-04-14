Жители Химок узнали об истории возникновения праздника День космонавтики
Жителям Химок рассказали об истории возникновения праздника День космонавтики
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
Жителям Химок в рамках встреч ко Дню космонавтики рассказали об истории возникновения праздника, одна из них прошла в дошкольном отделении «Зоренька» лицея № 21. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Замечательное мероприятие! Поговорили не только о Дне космонавтики, но и об истории освоения космоса. Кроме того, в ходе встречи собравшимся разъяснили, какой вклад внесли российские и советские ученые в освоение космоса», — поделился депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.
Мероприятие прошло под лозунгом «Успех V единстве поколений» в рамках патриотической программы, которая реализуется в округе. Муниципальный депутат Алексей Федоров подчеркнул, что она позволяет «чтить, сохранять и передавать будущим поколениям память о великих делах предков и героях нашего времени».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.