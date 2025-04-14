Жители Химок узнали об истории возникновения праздника День космонавтики

«Замечательное мероприятие! Поговорили не только о Дне космонавтики, но и об истории освоения космоса. Кроме того, в ходе встречи собравшимся разъяснили, какой вклад внесли российские и советские ученые в освоение космоса», — поделился депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.