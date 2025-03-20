Жители и гости Подмосковья обратились за помощью в Систему-112 более 2 млн раз

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья обратились в Систему-112 более 2,1 млн раз, основным способом связи с операторами службы остаются телефонные звонки. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В ведомстве уточнили, что еще около 1 тыс. обращений поступило через СМС-сообщения, более 1,7 тыс. — через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Вызвать помощь в регионе также можно в приложении «112 МО». С его помощью можно отслеживать передвижение бригад скорой помощи и службы газа на интерактивной карте, а также получать уведомления о статусе реагирования службы через СМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.