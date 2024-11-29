Жители и гости Подмосковья оставили более двух тысяч вещей в автобусах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры АО «Мострансавто» более 2,4 тысячи вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом месяце пассажиры чаще всего забывали пакеты с вещами, книги и учебники. Среди необычных находок оказались детская поделка, подкова, барабан и складная детская коляска. Помимо этого, в автобусах часто теряют транспортные, банковские и социальные карты, сотовые телефоны, зарядные устройства и кошельки. Чтобы найти забытую вещь, нужно заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.