В Железнодорожном первый крупный снегопад обернулся неожиданным поводом для общественного резонанса. На спортивной площадке одного из жилых кварталов появился масштабный рисунок, выполненный прямо по снежному покрову. Площадь изображения составила порядка 250 квадратных метров — объект было отчетливо видно даже с верхних этажей ближайших домов. Кадры снежного «арта» быстро разошлись по локальным пабликам: их опубликовал канал в МАХ «Железнодорожный Life», сообщил REGIONS.

Местные жители отнеслись к находке неоднозначно. По словам очевидцев, в исполнении рисунка прослеживается старание: линии ровные, композиция выстроена, будто автор действовал уверенно и без суеты. При этом сами горожане подчеркивают, что содержание изображения вряд ли уместно на общедоступной территории. Особенно остро ситуацию восприняли семьи с детьми и пожилые жители: по их мнению, подобные сюжеты не должны появляться в жилых дворах.

«Просто „Сальвадор в дали“! Полагаю, что теперь наш креативный двор видно даже из космоса, но все же сюжет надо было проработать получше. Даже страшно предположить, что подумали пожилые люди», — комментирует подписчик.

Подобные случаи в Подмосковье фиксируют не впервые. В Балашихе годом ранее снежный арт вышел за рамки привычного: там появился двухметровый снеговик провокационной формы — для его устранения пришлось задействовать спецтехнику. Позже в том же городе жители экспериментировали с образами по‑другому: наряжали классических снеговиков в вызывающие костюмы, обыгрывая ожидание тепла и лета. В этом сезоне волна снежного «креатива» докатилась до Егорьевска: там подросток потратил несколько часов, чтобы воспроизвести схожий сюжет на заснеженном поле.

На фоне повторяющихся эпизодов у жителей закономерно возник вопрос: можно ли считать подобные рисунки безобидным развлечением или за ними следует правовая оценка. Ситуацию по просьбе REGIONS прокомментировала Гульназ Измайлова, юрист и инспектор общественного контроля Балашихи.

«Степень ответственности будет зависеть от контекста (местоположения) и реакции общественности, но это явно не безобидная шутка во дворе», — подчеркнула юрист.

По словам эксперта, объекты уличного «творчества» с откровенным подтекстом могут квалифицироваться как мелкое хулиганство — на это указывает статья 20.1 КоАП РФ. Как пояснила Измайлова, решающим фактором становится не материал (снег, краска и т. п.), а публичный характер и содержание: если изображение нарушает нормы общественной морали и размещено в общедоступном месте, оно попадает в зону правового внимания. Для фиксации нарушения достаточно собрать доказательства: сделать фото или видео, указать точные координаты объекта и подать заявление в полицию.

При этом в городах Подмосковья хватает примеров снежного творчества, которое вызывает у горожан положительные эмоции. Так, в Балашихе жители создавали на снегу портрет незнакомки, выкладывали целые фразы о счастье и городских местах силы. Отдельного внимания заслуживает работа местного дворника: простой лопатой он изобразил на сугробе крупную, узнаваемую морду довольного кота — и этот сюжет стал поводом для десятков добрых публикаций.

Сейчас жители надеются, что именно такие сюжеты станут городской традицией: они объединяют, вызывают улыбки и не создают поводов для конфликтов. А провокационные эксперименты, напротив, лучше оставить вне общественных пространств.

Ранее сообщалось, что жительница Орехово-Зуево поблагодарила дворника за труд в четыре утра.