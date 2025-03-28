Жители и гости Подмосковья совершили более 120 млн поездок в автобусах Мострансавто
Пассажиры Мострансавто совершили более 120 млн поездок
Фото: [Мострансавто]
С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 120 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», что на 6,5% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что чаще всего поездки фиксировали социальными картами — порядка 56,3 млн операций. Еще более 38 млн поездок оплатили банковскими картами, свыше 26 млн — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Самыми популярными маршрутами у пассажиров стали МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.