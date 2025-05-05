Жители и гости Подмосковья совершили почти 4 млн поездок в автобусах Мострансавто за первые майские праздники

Жители и гости Подмосковья совершили более 3,8 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» за первые майские праздники, с 1 по 4 мая. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок пришлось на субботу, 3 мая, — свыше 1 млн. С помощью социальных карт пассажиры совершили 1,7 млн поездок. Чаще всего они оплачивали проезд банковскими картами — 1,4 млн поездок.

В числе самых популярных маршрутов оказались МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 5 г. Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.