Жители и гости Подмосковья увидели ледовые спектакли в постановке знаменитых фигуристов

За новогодние праздники ледовые представления от Татьяны Навки и Ильи Авербуха посмотрели 49,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья, всего за этот период в регионе состоялись 13 показов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Спектакли «Новогодний самовар» и «Чемпионы» прошли в Подольске, Истре, Долгопрудном, Королеве, Можайске, Красногорске и других округах. Заключительные показы состоятся в воскресенье, 12 января. Спектакль «Чемпионы» от Ильи Авербуха пройдут в Дзержинском и Коломне. Ознакомиться с актуальным расписанием можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.